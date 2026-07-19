Wer gegen SpaceX gewettet hat, hat abkassiert

Nach dem Börsengang war die SpaceX-Aktie zeitweise auf 225,64 US-Dollar gestiegen. In den folgenden Wochen verlor sie jedoch deutlich an Wert und fiel unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Laut Bloomberg hat das Unternehmen dadurch mehr als eine Billion US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Am Freitag schloss die Aktie bei 123,99 US-Dollar – ein Minus von 5,4 Prozent. Die Marktkapitalisierung sank damit auf 1,62 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Am dritten Handelstag Mitte Juni hatte sie noch bei 2,64 Billionen US-Dollar gelegen. Bereits am 15. Juli war der Kurs erstmals unter den Ausgabepreis gefallen.