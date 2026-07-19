„Krone“-Familie hält zusammen: Leser helfen Witwe

Dass Menschen, die mich nicht einmal kennen, sich die Zeit nehmen und mir helfen, diesen Pavillon aufzustellen, ist alles andere als selbstverständlich. Diese selbstlose Hilfsbereitschaft hat mich tief berührt und zeigt mir, wie viel Gutes es in dieser Welt gibt“, ist Elisabeth (Name von der Redaktion geändert) überglücklich über die große Hilfsbereitschaft.