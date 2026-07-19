„Krone“-Familie hält zusammen: Leser helfen Witwe

Ein Schicksalsschlag, der tief berührt: Ein „Krone“-Aufruf löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus und schon wenig später wurde tatkräftig unter die Arme gegriffen.
Dass Menschen, die mich nicht einmal kennen, sich die Zeit nehmen und mir helfen, diesen Pavillon aufzustellen, ist alles andere als selbstverständlich. Diese selbstlose Hilfsbereitschaft hat mich tief berührt und zeigt mir, wie viel Gutes es in dieser Welt gibt“, ist Elisabeth (Name von der Redaktion geändert) überglücklich über die große Hilfsbereitschaft.
Die 44-Jährige verlor bei einem tragischen Unfall ihren Mann. Nun muss sie alleine für ihre siebenjährige Tochter stark sein. Kurz vor dem Tod ihres Mannes hatten sie sich noch einen Pavillon besorgt – den sie nun alleine nicht aufstellen konnte.
Hilfsbereitschaft war riesengroß
Nach unserem Aufruf, der Mutter zu helfen, erreichten uns zahlreiche Nachrichten. Vom Malermeister, der beim Ausmalen helfen wollte, bis hin zu einem großen Konzern, der die Familie mit Lebensmittel unterstützen möchte – die Hilfsbereitschaft war riesengroß.
Eine Nachricht war ganz besonders: „Ich hab’ den Artikel gelesen und mir gedacht: Wir müssen helfen! So etwas müssen wir eigentlich viel öfter tun“, erzählt Jenny, die gemeinsam mit ihrem Mann Alex aus dem Lavanttal angereist ist, um den Pavillon auszustellen.
Die „Krone“-Familie hält zusammen
Mit im Gepäck war Bernd, ein Arbeitskollege von Alex, der aus dem Mölltal anreiste. „Für mich ist es selbstverständlich, zu helfen. Normalerweise sollte jeder, der die Möglichkeit hat, so etwas tun“, so Alex. Mit vereinten Kräften wurde innerhalb kürzester Zeit die Überdachung aufgestellt.
Das ist unsere „Krone“-Familie: Wo fremde Menschen zu Freunden werden. Wo Mitgefühl und Zusammenhalt ihren Platz haben – in einer Welt, die oft ungerecht ist, und in der man trotzdem etwas Positives daraus ziehen kann.
Rücken wir alle ein Stückerl zusammen und schauen wir auf einander. Denn wer weiß, welches Schicksal einmal zuschlägt. Dann ist man froh, wenn plötzlich Menschen im Leben auftauchen, die einfach für einen da sind.
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