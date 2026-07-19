Fischer retteten fünf Schiffbrüchige in Indonesien

Das Passagierschiff war am Mittwoch nach einem Motorschaden nahe der kleinen Insel Selayar gesunken. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, zahlreiche weitere gelten noch als vermisst. Auf der Passagierliste waren 50 Personen verzeichnet. Eine spätere Überprüfung ergab aber, dass tatsächlich 78 Menschen an Bord waren. Eine solche Abweichung ist in Indonesien häufig. Wegen laxer Sicherheitsvorschriften und schlechten Wetters kommt es auch immer wieder zu Schiffsunglücken.