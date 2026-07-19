Frauen in Park gebissen, gewürgt und geschlagen

Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr. Eine 29-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einer Freundin auf einer Bank im Alois-Drasche-Park in Wieden, als plötzlich der 32-jährige Verdächtige auftauchte. Der Mann kam auf die beiden zu und soll laut späterer Aussage versucht haben, die 29-Jährige zu küssen. Die Frau wehrte sich massiv gegen den Angreifer, der daraufhin extrem aggressiv wurde. So soll er ihr „ins Kinn gebissen, sie geschlagen und ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht gedrückt haben“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag.