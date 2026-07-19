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Schockierende Szenen

Frauen in Park gebissen, gewürgt und geschlagen

Wien
19.07.2026 12:47
In einem Wiener Park ging der Verdächtige auf mehrere Frauen los – Festnahme! (Symbolbild)
In einem Wiener Park ging der Verdächtige auf mehrere Frauen los – Festnahme! (Symbolbild)(Bild: Georg - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockmomente für mehrere Frauen in einem Wiener Park am späten Samstagabend: Ein Mann versuchte zunächst, eine von ihnen gegen deren Willen zu küssen. Die Frau wehrte sich, woraufhin der aggressive Verdächtige zubiss! Als zwei Zeuginnen zu Hilfe eilten, attackierte der Mann auch sie.

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Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr. Eine 29-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einer Freundin auf einer Bank im Alois-Drasche-Park in Wieden, als plötzlich der 32-jährige Verdächtige auftauchte. Der Mann kam auf die beiden zu und soll laut späterer Aussage versucht haben, die 29-Jährige zu küssen. Die Frau wehrte sich massiv gegen den Angreifer, der daraufhin extrem aggressiv wurde. So soll er ihr „ins Kinn gebissen, sie geschlagen und ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht gedrückt haben“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag.

Auch Zeuginnen brutal attackiert
Zeuginnen der dramatischen Szenen eilten daraufhin der 29-Jährigen mutig zu Hilfe, und wurden ebenfalls zum Ziel von Angriffen des Tobenden: „Eine Frau soll er gewürgt, einer weiteren das Oberteil zerrissen haben. Beide gaben zudem an, dass der mutmaßliche Täter auch versucht habe, sie zu beißen und/oder zu küssen“, erklärte Dittrich. 

Dabei blieb es aber nicht. Zwar traf kurz darauf die Exekutive ein, doch auch eine Polizistin wurde zum Ziel des Verdächtigen. Der Bulgare soll auf die Diensthundeführerin zugestürmt sein, sie an den Unterarmen gepackt und mehrere Kopfstöße verpasst haben. Sie erlitt bei dem Angriff ebenfalls Verletzungen.

Hand- und Fußfesseln
Der 32-Jährige – er stand laut Polizei unter Drogeneinfluss – konnte trotz massiver Gegenwehr schließlich niedergerungen und festgenommen werden. Da er mehrfach um sich trat, wurden ihm Hand- sowie Fußfesseln angelegt. Bei sich hatte der Mann Cannabis, das sichergestellt wurde.

Die 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Der 32-Jährige befindet sich in Haft. Eine Einvernahme sei bislang nicht möglich gewesen, hieß es. Er wurde unter anderem wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

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