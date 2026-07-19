Australien als Ziel – gestrandet in der Karibik

Vor gut zwei Jahren stach die Familie Hengl in Südfrankreich in See. Zurückgekehrt sind sie mit knapp 8000 Seemeilen im Logbuch, aber ohne das geplante Zielfoto in Sydney. Warum das bewusste Scheitern an einem Plan der größte Erfolg dieser Vorarlberger Familie war.
Als Jakob und Marija Hengl aus Dornbirn mit ihren Töchtern Ludowika und Dorothea vor zwei Jahren im südfranzösischen Port Napoleon die Leinen lösten, hatten sie ein klares Ziel vor Augen. Innerhalb von zwei Jahren wollten sie nach Australien segeln. Am Ende legte die Familie knapp 8000 Seemeilen zurück und besuchte mehr als zwei Dutzend Inseln und Länder – nach Australien schafften sie es jedoch nie.
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