Australien als Ziel – gestrandet in der Karibik

Als Jakob und Marija Hengl aus Dornbirn mit ihren Töchtern Ludowika und Dorothea vor zwei Jahren im südfranzösischen Port Napoleon die Leinen lösten, hatten sie ein klares Ziel vor Augen. Innerhalb von zwei Jahren wollten sie nach Australien segeln. Am Ende legte die Familie knapp 8000 Seemeilen zurück und besuchte mehr als zwei Dutzend Inseln und Länder – nach Australien schafften sie es jedoch nie.