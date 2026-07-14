Lotto-Jackpot! So steigern Sie jetzt Ihre Chancen

Am Mittwoch liegt ein Siebenfach-Jackpot in der Höhe von 8,4 Millionen Euro beim heimischen „6 aus 45“ bereit. Zudem lockt seit Kurzem eine doppelte Chance bei LottoPlus. Auf welche Zahlen man setzen soll und wovon man besser die Finger lässt? Wir haben die besten Tipps für Sie!
Mit „doppelter Spannung“ und „doppelter Gewinnchance“ bewarben die Lotterien ihr ab 6. Juli erneuertes LottoPlus passenderweise in doppelter Form. Inzwischen sind Österreichs Glücksritter nämlich bei zwei separaten Plus-Ziehungen statt bisher einer pro Ziehungstag dabei, wenn das entsprechende Kreuzerl am Tippschein gesetzt wird.
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