Lotto-Jackpot! So steigern Sie jetzt Ihre Chancen

Am Mittwoch liegt ein Siebenfach-Jackpot in der Höhe von 8,4 Millionen Euro beim heimischen „6 aus 45“ bereit. Zudem lockt seit Kurzem eine doppelte Chance bei LottoPlus. Auf welche Zahlen man setzen soll und wovon man besser die Finger lässt? Wir haben die besten Tipps für Sie!