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Lotto-Jackpot! So steigern Sie jetzt Ihre Chancen

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14.07.2026 18:36
Sechsmal blieb der Jackpot liegen – bringt die „7“ jemandem Glück?
Sechsmal blieb der Jackpot liegen – bringt die „7“ jemandem Glück?(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Am Mittwoch liegt ein Siebenfach-Jackpot in der Höhe von 8,4 Millionen Euro beim heimischen „6 aus 45“ bereit. Zudem lockt seit Kurzem eine doppelte Chance bei LottoPlus. Auf welche Zahlen man setzen soll und wovon man besser die Finger lässt? Wir haben die besten Tipps für Sie!

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Mit „doppelter Spannung“ und „doppelter Gewinnchance“ bewarben die Lotterien ihr ab 6. Juli erneuertes LottoPlus passenderweise in doppelter Form. Inzwischen sind Österreichs Glücksritter nämlich bei zwei separaten Plus-Ziehungen statt bisher einer pro Ziehungstag dabei, wenn das entsprechende Kreuzerl am Tippschein gesetzt wird.

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