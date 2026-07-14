Kunde auf Einkaufstour von Detektiven verprügelt

Zwei Ladendetektive sollen in Graz einen vermeintlichen Dieb, der sich schlussendlich als unschuldig entpuppte, von hinten attackiert, gewürgt und schwer verletzt haben. Die Ermittlungen laufen, die Anwältin des Manns hofft auf Augenzeugen.
„Ich bin psychisch immer noch komplett fertig, habe Prellungen am ganzen Körper und Abschürfungen“, ist ein Unternehmer schockiert. Letzten Freitag gegen Mittag war er in einem Grazer Einkaufszentrum unterwegs. Er wollte eine Geldtasche kaufen, entschied sich dann aber um und legte sie an anderer Stelle in ein Regal.
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