Kunde auf Einkaufstour von Detektiven verprügelt

„Ich bin psychisch immer noch komplett fertig, habe Prellungen am ganzen Körper und Abschürfungen“, ist ein Unternehmer schockiert. Letzten Freitag gegen Mittag war er in einem Grazer Einkaufszentrum unterwegs. Er wollte eine Geldtasche kaufen, entschied sich dann aber um und legte sie an anderer Stelle in ein Regal.