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„Ganzes Gebiet meiden“

Waldbrand nach Blitzschlag: Großeinsatz in Tirol!

Tirol
14.07.2026 14:26
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Im Tiroler Oberland läuft seit dem frühen Dienstagnachmittag ein Großeinsatz der Feuerwehr! Nach einem Blitzschlag in unwegsamem Gelände brach oberhalb von Wildermieming ein Waldbrand aus, der sich aktuell weiter ausbreitet. Mehrere Feuerwehren aus der Region und Hubschrauber kämpfen seither gegen die Flammen an. „Das Gebiet soll großräumig gemieden werden“, warnt indes der Bürgermeister.

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Gegen 12.15 Uhr brach der Brand im Bereich „Grießlehne“ – dabei handelt es sich um ein markantes Wald- und Geländegebiet oberhalb von Wildermieming – aus. Ausgelöst worden sein dürfte dieser durch einen Blitzschlag. Kurz zuvor war ein heftiges Gewitter über das Gebiet gezogen.

Zahlreiche Notrufe bei Leitstelle eingegangen
Sofort stieg eine Rauchsäule in den Himmel empor. Bei der Leitstelle Tirol gingen zahlreiche Notrufe und Meldungen ein. „Der Brand breitet sich aktuell weiter aus“, schilderte Bürgermeister Matthias Fink gegen 14 Uhr der „Krone“.

Zitat Icon

Oberhalb des Einsatzortes führt ein beliebter Wandersteig vorbei. Das Gebiet muss großräumig gemieden werden!

Bürgermeister Matthias Fink zur „Krone“

„Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit des Einsatzortes wurden die Polizeihubschrauber aus Tirol und Vorarlberg angefordert, sowie weitere Helikopter nachgefordert“, so die Exekutive in einer Erstmeldung. 

Rund 150 Einsatzkräfte vor Ort
Darüber hinaus stehen derzeit die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwilligen Feuerwehren aus Silz, Hatting, Telfs, Wildermieming, Mieming, Zirl, Inzing und Flaurling sowie die Bergrettung Mieming und die Polizei im Einsatz. Alles in allem seien rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Wohl noch länger kein „Brand aus“
„Der Brand wird uns wohl noch länger beschäftigen“, befürchtete Bürgermeister Fink, der gleichzeitig einen dringenden Appell an die Bevölkerung richtete. „Oberhalb des Einsatzortes führt ein beliebter Wandersteig vorbei. Das Gebiet muss großräumig gemieden werden!“

Der Brand oberhalb von Wildermieming in unwegsamem Gelände.
Der Brand oberhalb von Wildermieming in unwegsamem Gelände.(Bild: Gemeinde Wildermieming)

Ansonsten gehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Durch den Flugverkehr sei das Gebiet großräumig abgesperrt. Es wird gebeten, das Einsatzgebiet großräumig zu meiden und die Zufahrtswege freizuhalten.

Lesen Sie auch:
Ein Blitzschlag soll den Brand ausgelöst haben (Symbolbild).
Alarm nach Blitzschlag
Kampf gegen Flammen mit Wasser aus Güllefässern
14.07.2026

Brandeinsatz auch in Osttirol
Einen ähnlichen Feueralarm gab es am Montagabend in Osttirol: Nach einem Blitzschlag kam es in Oberlienz auf etwa 1900 Metern zu einem Brand. Der Einsatzort war extrem schwer zugänglich. Die Feuerwehr konnte die Situation aber letztlich dank kräftiger Unterstützung heimischer Landwirte unter Kontrolle bringen. „Mehrere Landwirte halfen der Feuerwehr, indem sie mit Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort beförderten“, so die Polizei.

Gegen 23.30 Uhr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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