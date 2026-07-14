Waldbrand nach Blitzschlag: Großeinsatz in Tirol!

Brandeinsatz auch in Osttirol

Einen ähnlichen Feueralarm gab es am Montagabend in Osttirol: Nach einem Blitzschlag kam es in Oberlienz auf etwa 1900 Metern zu einem Brand. Der Einsatzort war extrem schwer zugänglich. Die Feuerwehr konnte die Situation aber letztlich dank kräftiger Unterstützung heimischer Landwirte unter Kontrolle bringen. „Mehrere Landwirte halfen der Feuerwehr, indem sie mit Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort beförderten“, so die Polizei.