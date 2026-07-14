Ticketverkauf für den Testkracher mit Real startet

Die „Königlichen“ kommen! Am 1. August testet bekanntlich Real Madrid im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Serie-A-Klub Fiorentina. Und die Tickets werden am Mittwoch um 12 Uhr auf www.testspiele.at freigeschaltet. Eile ist wohl geboten, denn im Vorjahr war das Real-Testspiel in Innsbruck binnen 20 Minuten ausverkauft.
Für Kärntens Fußballfans wird es am Mittwoch ernst! Denn ab 12 Uhr gehen die Tickets für den Testkracher zwischen Real Madrid und Serie-A-Klub Fiorentina (1. August) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion in den Verkauf. Und da heißt es auf der Homepage www.testspiele.at schnell sein: Im Vorjahr war das Match von Real Madrid bei der WSG Tirol in Innsbruck in nur etwa 20 Minuten restlos ausverkauft.
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