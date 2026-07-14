Warum Glockner und Wien bei Rundfahrt 2027 fehlen

Gregor Mühlberger löste mit seinem Sieg bei der 75. Österreich-Rundfahrt eine lange nicht mehr gesehene Euphorie aus. Tour-Direktor Thomas Pupp möchte diesen Schwung nutzen, um das Rennen zu altem Glanz zu führen. Die Planung für 2027 ist schon angelaufen. Der Glockner und Wien sollen dabei fehlen.
„Natürlich ist es auch sehr gut gelaufen. Das mit Gregor Mühlberger war ein Jackpot für uns“, profitierte Tour-Direktor Thomas Pupp mit seinem Rennen von der Begeisterung um den ersten österreichischen Rundfahrtsieg seit 2013.
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