Warum Glockner und Wien bei Rundfahrt 2027 fehlen

Gregor Mühlberger löste mit seinem Sieg bei der 75. Österreich-Rundfahrt eine lange nicht mehr gesehene Euphorie aus. Tour-Direktor Thomas Pupp möchte diesen Schwung nutzen, um das Rennen zu altem Glanz zu führen. Die Planung für 2027 ist schon angelaufen. Der Glockner und Wien sollen dabei fehlen.