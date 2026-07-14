Sabotagealarm an OP-Roboter in Wiener Ordensspital

Messer oder Kugelschreiber?

Entdeckt wurde der Schaden erst Tage später. Der Familienvater, der aufgrund der Videos entlassen wurde, will von der angeklagten Sachbeschädigung nichts wissen. Er sei mit einem Kugelschreiber in der Hand zurückgekommen, um mit diesem Tixo, das er an dem Roboter entdeckt hatte, zu entfernen. Für die ruppige Behandlung des Bildschirms entschuldigt er sich: „Ich habe die Abdeckung zu fest gerichtet. Aber wenn wir überall Kameras hätten, gäbe es jeden Tag Anzeigen – weil so mit den Geräten umgegangen wird“, sagt er.