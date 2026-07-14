Weniger ungarische Arbeitskräfte: Sorge wächst

Viele Ungarn könnten in ihre Heimat zurückkehren

Besonders angespannt ist die Lage im Burgenland. Im Mai waren in Hotellerie und Gastronomie 7649 Menschen beschäftigt – 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig ist die Branche stark auf Arbeitskräfte aus dem Nachbarland angewiesen. Laut vida stammen rund 5.000 Beschäftigte aus Ungarn. „Wir fürchten, dass uns in Zukunft rund 1000 Arbeitskräfte abhandenkommen könnten“, sagte Tusch. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Ungarn und steigenden Einkommen werde eine Rückkehr für viele attraktiver. „Bei uns werden immer nur Symptome bekämpft, aber nie die Ursachen.“