Finanzbildung an Oberstufen jetzt fix: Das kommt

Wiederkehr packt Lehrpläne an

Wiederkehr wird nicht müde, Lehrpläne umzukrempeln. Gerade erst wurden die neuen Schulfächer „Medien und Demokratie“ sowie „Informatik und Künstliche Intelligenz“ im Nationalrat beschlossen. Für „Medien und Demokratie“ sind zwei Wochenstunden vorgesehen, für die um Künstliche Intelligenz erweiterte Informatik eine. In den letzten Monaten sorgte dieser Schritt für viele Diskussionen, vor allem im Zusammenhang mit der Kürzung der Lateinstunden.