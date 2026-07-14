Rallye Weiz tritt heuer so richtig aufs Gaspedal

Weiz wird am Wochenende zur Hauptstadt der Quertreiber. Mit dabei sind auch zwei Vizeweltmeister aus der Rallye-WM, die in historischen Boliden um die Europameisterschaft kämpfen. In der ORM könnten erste Titelentscheidungen fallen. Für Fans geht es schon am Donnerstagabend rund.
Gut, besser, Rallye Weiz! Eine neue Sonderprüfung, größeres Fahrerlager, neue Fan-Events und zwei ehemalige WRC-Vizeweltmeister am Start. Das Traditions-Event spielt heuer in ganz neuen Dimensionen. Auch, weil beim vorletzten Lauf der Ralye-Staatsmeisterschaft (ORM) die Histo-EM der FIA gleich zwei ihrer drei Klassen in der Oststeiermark fahren lässt.
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