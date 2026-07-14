Rallye Weiz tritt heuer so richtig aufs Gaspedal

Gut, besser, Rallye Weiz! Eine neue Sonderprüfung, größeres Fahrerlager, neue Fan-Events und zwei ehemalige WRC-Vizeweltmeister am Start. Das Traditions-Event spielt heuer in ganz neuen Dimensionen. Auch, weil beim vorletzten Lauf der Ralye-Staatsmeisterschaft (ORM) die Histo-EM der FIA gleich zwei ihrer drei Klassen in der Oststeiermark fahren lässt.