XL-Test! So will Rapid auf höchstes Niveau kommen

Rapid testet am Mittwoch gegen den bei Fans befreundeten Klub Panathinaikos Athen. Beim ersten richtigen Heimspiel der Saison gibt es 30 Minuten Verlängerung. Chefcoach Johannes Hoff Thorup fordert mehr Verantwortung der Spieler: „Wir können den Jungs nicht alles von außen sagen.“