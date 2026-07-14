XL-Test! So will Rapid auf höchstes Niveau kommen

Rapid testet am Mittwoch gegen den bei Fans befreundeten Klub Panathinaikos Athen. Beim ersten richtigen Heimspiel der Saison gibt es 30 Minuten Verlängerung. Chefcoach Johannes Hoff Thorup fordert mehr Verantwortung der Spieler: „Wir können den Jungs nicht alles von außen sagen.“
Die Fangruppen beider Seiten, bereits seit 25 Jahren eng befreundet, werden wie 2019 gegen Nürnberg gemeinsam im Block West stehen. Nach den 90 Minuten wird es noch eine halbstündige Verlängerung geben...
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