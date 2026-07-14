Reha-Riese Vitrea baut Angebot in Österreich aus

Personalbedarf in Österreich: Bis zu 2000 neue Mitarbeiter bis 2030

Der boomende Markt bedeutet auch einen riesigen Personalbedarf. Allein in Österreich will Vitrea bis 2030 bis zu 2000 neue Mitarbeiter einstellen – von Therapeuten über Pflegekräfte bis zu Ärzten. „Wir sind ein bedeutender Arbeitgeber“, sagt Schuster, der selbst die ärztliche Karriere im öffentlichen System startete. Die freiwillige Fluktuation liege mit unter zehn Prozent im Branchenvergleich gut. Besonders gefragt sind Therapeuten, die in den Reha-Kliniken lernen, bevor viele in die Selbstständigkeit gehen. Auch der Frauenanteil ist mit 54 Prozent hoch, die Arbeitsbedingungen gelten als attraktiver als in der Akutmedizin – weniger Nachtdienste, mehr Planbarkeit.