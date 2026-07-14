Trumps Plan für Hormuz-Maut hielt nicht einen Tag

Wenige Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten der umstrittenen Gebühr für die Durchfahrt der Straße von Hormuz hat US-Präsident Donald Trump überraschend den Rückzieher gemacht. Statt einer Abgabe für Schiffe setzt er nun auf milliardenschwere Handels- und Investitionsabkommen mit den Golfstaaten. An der harten Linie gegenüber dem Iran hält Washington jedoch fest.