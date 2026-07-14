Fünf Verletzte bei Frontalcrash im Gewitterregen

Ein schwerer Verkehrsunfall trug sich Dienstag auf der Drautal Straße B100 in Kärnten zu: Während andere Feuerwehren durch Gewitter und Sturm auf den Straßen gestürzte Bäume wegräumten, hatten die Wehren von Villach einen Einsatz bei einem Autounfall.
Auf der Drautal Straße B100 nahe der Stadtgrenze waren Dienstag kurz vor 16 Uhr zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander geprallt – im strömenden Gewitterregen. In einem Fahrzeug befand sich eine Familie mit zwei Kleinkindern, im anderen saß eine Frau – beide Lenker wurden beim Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.
Kinder und Mutter leicht verletzt
Polizei, Rettung, Hauptfeuerwache Villach und die Wehren Vassach sowie Fellach waren rasch an der Unfallstelle. „Nachdem die leicht verletzten Kinder und die Mutter aus dem Fahrzeug gerettet wurden, wurden drei hydraulische Rettungssätze zum Einsatz gebracht, um die beiden Lenker aus den stark deformierten Wracks zu schneiden“, so Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Notärzte und Rettungsteams des Roten Kreuzes versorgten die Verletzten und brachten sie in die Krankenhäuser.
Wir mussten beide Lenker aus den stark deformierten Wracks schneiden.
Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach
Während dieses Einsatzes absolvierten die weiteren Villacher Feuerwehren 25 Einsätze wegen des Unwetters. In Kärnten waren rund 30 Ausrückungen notwendig, meist zu umgestürzten Bäumen, teils zu kleinräumigen Überschwemmungen.
Am Dienstag in der Früh, gegen 6 Uhr, lenkte ein 52-Jähriger seinen Wagen auf der B111 bei Nötsch von Hermagor kommend in Fahrtrichtung Villach. Zur selben Zeit fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung und setzte zum Überholen an. Dieser Überholvorgang konnte jedoch nicht rechtzeitig abgeschlossen werden: Es kam zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 52-Jährigen.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B111knapp zwei Stunden für den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbst ins LKH Villach.
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