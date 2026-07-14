Fünf Verletzte bei Frontalcrash im Gewitterregen

Kinder und Mutter leicht verletzt

Polizei, Rettung, Hauptfeuerwache Villach und die Wehren Vassach sowie Fellach waren rasch an der Unfallstelle. „Nachdem die leicht verletzten Kinder und die Mutter aus dem Fahrzeug gerettet wurden, wurden drei hydraulische Rettungssätze zum Einsatz gebracht, um die beiden Lenker aus den stark deformierten Wracks zu schneiden“, so Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Notärzte und Rettungsteams des Roten Kreuzes versorgten die Verletzten und brachten sie in die Krankenhäuser.