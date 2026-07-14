Frühes Aus! Ofner verpatzt Kitzbühel-Generalprobe

In Wimbledon erreichte er noch die zweite Runde, bei der Rückkehr auf Sand gab es für Tennisprofi Sebastian Ofner eine Niederlage. Beim 250er-Turnier in Bastad (Schweden) verlor der Steirer in der ersten Runde gegen den Argentinier Thiago Tirante glatt in zwei Sätzen.
Der 30-Jährige (aktuell die Nummer 124 der Welt) gab in jedem Satz einmal seinen Aufschlag ab, am Ende hieß es gegen den Weltranglisten-61. 3:6 und 4:6.
Tirante ist in Bastad als Nummer sieben gesetzt, in der zweiten Runde
bekommt es der 25-Jährige mit dem Georgier Nikolas Basilaschwili zu tun.
Ofner dank Wildcard im Kitz-Hauptbewerb
Für Ofner, der aktuellen Nummer eins Österreichs, geht es kommende Woche mit dem Heimturnier in Kitzbühel weiter. Dank einer Wildcard steht der Steirer im Hauptfeld.
Schwärzler und Rodionov in Gstaad out
Wie Ofner verpatzte auch Joel Schwärzler (Weltranglisten-182.) seine Generalprobe für das Turnier in der Gamsstadt. Beim 250er-Turnier in Gstaad musste sich der 20-Jährige dem routinierten Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6 und 6:7(4) geschlagen geben. Auch Schwärzler erhielt für Kitzbühel eine Wildcard.
Auch Jurij Rodionov (Weltranglisten-143.)verlor sein Auftaktspiel in Gstaad gegen den Franzosen Clement Tabur 6:4,5:7 und 4:6. Der 27-Jährige muss in Kitzbühel in die Qualifikation.
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