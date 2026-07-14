Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit wegen Projekt

Nach Hamster-Fund: Neue Vorwürfe um Sportplatz-Bau

Niederösterreich
14.07.2026 18:00
Zunächst sorgte ein toter Feldhamster für Wirbel (kl. Bild), nun wurden laut der IG Kremserberg ...
Zunächst sorgte ein toter Feldhamster für Wirbel (kl. Bild), nun wurden laut der IG Kremserberg mögliche Bauten der Nagetiere gefunden.(Bild: Krone-Collage/IG Kremserberg, zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Nach dem Fund eines toten Feldhamsters am geplanten Sportplatz des SC St. Pölten gibt es neuen Zündstoff. Die IG Kremserberg wirft der Stadt vor, durch die Aberntung des Areals ein mögliches Habitat zerstört zu haben. Das Rathaus weist die Vorwürfe zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Streit um den geplanten Sportplatz des SC St. Pölten am Kremserberg geht in die nächste Runde. Erst vor wenigen Wochen hatte der Fund eines toten Feldhamsters auf dem Areal für Diskussionen gesorgt. Nun erhebt die IG Kremserberg neue Vorwürfe gegen die Stadt.

„Umgehung eines ordentlichen Verfahrens“
Auslöser ist die Aberntung des Feldes auf dem geplanten Sportplatz-Gelände. Die Bürgerinitiative vermutet, dass dadurch ein mögliches Feldhamster-Habitat zerstört worden sein könnte. Sie spricht von einer möglichen Umgehung eines ordentlichen Naturschutzverfahrens. Nach Angaben der IG seien nach der Ernte mehrere mögliche Zugänge zu Feldhamsterbauen sowie auffällige Bodeneinsenkungen sichtbar geworden.

Nach dem Abernten sollen mehrere Zugänge zu möglichen Feldhamster-Bauten entdeckt worden sein.
Nach dem Abernten sollen mehrere Zugänge zu möglichen Feldhamster-Bauten entdeckt worden sein.(Bild: IG Kremserberg)

Die Bürgerinitiative fordert deshalb eine umfassende Prüfung des Artenschutzes und die konsequente Einhaltung aller naturschutzrechtlichen Vorgaben. Der Feldhamster zählt zu den streng geschützten Tierarten.

„Notwendige Vorarbeiten“
Die Stadt St. Pölten weist die Vorwürfe jedoch zurück. Bei den Arbeiten habe es sich um notwendige Vorarbeiten für ein naturschutzfachliches Gutachten gehandelt. Diese seien mit dem zuständigen Sachverständigen abgestimmt worden. Für das Projekt seien eine Umwidmung sowie baubehördliche und naturschutzrechtliche Bewilligungen erforderlich. Ein Baubeginn könne erst nach den erforderlichen Beschlüssen und behördlichen Bewilligungen erfolgen. Auf ein mögliches Vorkommen von Feldhamstern werde Rücksicht genommen.

Lesen Sie auch:
Dieser tote Feldhamster (kl. Bild) soll am Rande des Areals gefunden worden sein, auf dem der ...
Anzeige erstattet
Stoppt toter Feldhamster Bau von Fußballplatz?
24.06.2026
Anrainer-Widerstand
Kein Abpfiff bei Protest um Fußballplatz in Sicht
19.12.2025
Aufatmen bei Fußballer
Millionensegen hilft beim Kampf um Sportplatz
19.12.2024
Gespräche geplant:
Studie ebnet jetzt den Weg für neuen Fußballplatz
09.01.2022

Der geplante Sportplatz sorgt seit Jahren für Diskussionen. Während Stadt und SC St. Pölten die neue Anlage als notwendig ansehen, befürchten Anrainer unter anderem mehr Verkehr, zusätzlichen Lärm und Eingriffe in die Natur.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.670 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.418 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
137.550 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
705 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
594 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf