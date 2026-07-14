Nach Hamster-Fund: Neue Vorwürfe um Sportplatz-Bau

„Notwendige Vorarbeiten“

Die Stadt St. Pölten weist die Vorwürfe jedoch zurück. Bei den Arbeiten habe es sich um notwendige Vorarbeiten für ein naturschutzfachliches Gutachten gehandelt. Diese seien mit dem zuständigen Sachverständigen abgestimmt worden. Für das Projekt seien eine Umwidmung sowie baubehördliche und naturschutzrechtliche Bewilligungen erforderlich. Ein Baubeginn könne erst nach den erforderlichen Beschlüssen und behördlichen Bewilligungen erfolgen. Auf ein mögliches Vorkommen von Feldhamstern werde Rücksicht genommen.