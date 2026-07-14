Opulenter geht’s nicht: Blockbuster „Die Odyssee“

Und so wurde vom Zyklopen bis zur Stadt Troja alles tatsächlich gebaut – die Schiffe, mit denen Odysseus und seine Mannschaft reisen, sind originalgetreue Langschiffe aus Norwegen, die nach antiken Vorgaben gebaut wurden. Die Schiffsszenen wurden auf dem offenen Ozean gedreht, deshalb war die Hälfte der Darsteller eine echte Besatzung – es wurden eben keine Kosten und Mühen gescheut ...