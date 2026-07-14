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Opulenter geht’s nicht: Blockbuster „Die Odyssee“

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14.07.2026 19:30
Superstar Matt Damon spielt Odysseus und war die erste Wahl von Regisseur Nolan für „Die ...
Superstar Matt Damon spielt Odysseus und war die erste Wahl von Regisseur Nolan für „Die Odysee“.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Christopher Nolans Verfilmung des Heldenepos von Homer gilt als Blockbuster des Jahres. Ab Donnerstag begleiten wir Matt Damon auf seiner Reise. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe, Daten und Fakten zu „Die Odyssee“. 

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Betörende Sirenen, ein menschenfressender Zyklop, ein sechsköpfiges Seeungeheuer, das legendäre Trojanische Pferd: „Die Odyssee“ gibt als eines der berühmtesten Werke der Literatur genug Filmstoff her. Kultregisseur Christopher Nolan („Oppenheimer“) liefert nun ab Donnerstag im Kino seine Version ab. Mit Mammutbudget von 250 Millionen Dollar und einer Superstarriege, die ihresgleichen sucht: Matt Damon spielt den Titelhelden Odysseus, mit dabei sind außerdem Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth oder Charlize Theron.

Für Nolan war es eine gewaltige Herausforderung: „Mich faszinierte die Vorstellung, die größte aller Geschichten anzugehen.“ Wie viele Menschen kam er in der Schule das erste Mal mit dem Stoff in Berührung: „Für viele von uns ist das immer irgendwo im Hinterkopf da.“

92
DREHTAGE
...lang wurde gefilmt, oft ab 3 Uhr Früh. Insgesamt standen sechs Länder am Drehplan: Marokko, Griechenland, Italien, Island, Schottland und die USA. Begonnen wurde im Februar 2025.

Hauptdarsteller Matt Damon sagte zu Nolans Angebot sofort Ja: „Es ist die Rolle meines Lebens.“ Aber: „Es gab keinen einzigen einfachen Tag. Nachtaufnahmen, Regen, der uns ins Gesicht peitschte, Wind, Kälte. Trotzdem war es immer eine fantastische und bereichernde Erfahrung.“

2000
STATISTEN
...wurden für den Kampf um Troja eingesetzt. Das Set, das in der Nähe des Atlasgebirges in Marokko errichtet wurde, zählte 60 Gebäude auf einem Hektar Fläche. Per Kran wurden 15 Olivenbäume angeliefert.

„Die Odyssee“ ist der erste Blockbuster, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Kameras gedreht wurde, was die Dreharbeiten besonders mühsam und aufwendig machte. Weil dadurch auch kleinste Details zu erkennen sind, war es wichtig, so selten wie möglich digitale Effekte zu verwenden.

5300
KOSTÜME
...wurden für „Die Odyssee“ angefertigt. Eine rund 500-köpfige Crew war dafür im Einsatz. Bronzerüstungen mussten etwa mit Chemie und Schlägen von Hand „gealtert“ werden.

Und so wurde vom Zyklopen bis zur Stadt Troja alles tatsächlich gebaut – die Schiffe, mit denen Odysseus und seine Mannschaft reisen, sind originalgetreue Langschiffe aus Norwegen, die nach antiken Vorgaben gebaut wurden. Die Schiffsszenen wurden auf dem offenen Ozean gedreht, deshalb war die Hälfte der Darsteller eine echte Besatzung – es wurden eben keine Kosten und Mühen gescheut ...

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Und auch, wenn bereits im Vorfeld die Auswahl der Schauspieler und die fehlende Verankerung in der griechischen Kultur kritisiert wurden, rechnet man in Hollywood mit zahlreichen Oscar-Nominierungen für das opulente Epos.

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