Heftige Unwetter – auch Südautobahn überflutet

Im Raum Wiener Neustadt (NÖ) haben sintflutartige Regenfälle und Hagelgewitter für Überschwemmungen und Murenabgänge gesorgt. Auch die Südautobahn war betroffen.
Heftige Unwetter sorgten am frühen Dienstagabend für bange Szenerien im Raum Wiener Neustadt. Auf der Südautobahn sorgten die Wassermassen bei Leobersdorf auf der Fahrbahn für ein Verkehrschaos – und „Weltuntergangsstimmung“ bei manchen Autofahrern.
Auch andere Straßen waren überflutet. Auf der Hohen Wand musste die Feuerwehr zu einem Murenabgang ausrücken. In Felixdorf wurde Stromausfall gemeldet.
In einem Video auf Facebook von dem SPÖ-Politiker Rainer Spenger ist zu sehen, wie die A2 bei dem Unwetter unter Wasser stand und für Chaos auf den Straßen sorgte:
Feuerwehren im Großeinsatz
Laut Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt sind aktuell 15 Wehren im Einsatz, um die Auswirkungen und Schäden des Unwetters zu beseitigen. Vor allem Sollenau und Eggendorf sind betroffen.
Auf unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob Ihre Region auch mit starken Regenfällen betroffen ist:
Aktuell gilt es für die Kameraden, Keller auszupumpen, Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. „Insgesamt sind derzeit rund 25 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.
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