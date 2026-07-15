Cara Delevingne: Unten ohne am „Playboy“-Cover

Die 33-Jährige sieht das Projekt nach eigenen Angaben als Chance, traditionelle Vorstellungen von Schönheit, Identität und Repräsentation neu zu denken. Besonders wichtig war Delevingne dabei die kreative Kontrolle über das Shooting. Für die Produktion stellte sie ein Team zusammen, das überwiegend aus Frauen und queeren Kreativen bestand.