Cara Delevingne: Unten ohne am „Playboy“-Cover

Cara Delevingne (33) landet einen historischen Coup: Das britische Topmodel ziert das Sommer-Cover des US-„Playboy“ und geht damit in die Geschichte des Kultmagazins ein. Als erste offen lesbische Frau auf dem Titelblatt setzt sie ein klares Zeichen.
Die 33-Jährige sieht das Projekt nach eigenen Angaben als Chance, traditionelle Vorstellungen von Schönheit, Identität und Repräsentation neu zu denken. Besonders wichtig war Delevingne dabei die kreative Kontrolle über das Shooting. Für die Produktion stellte sie ein Team zusammen, das überwiegend aus Frauen und queeren Kreativen bestand.
Selbstakzeptanz und innere Stärke
Im begleitenden Interview zeigt sich der Model-Star so persönlich wie selten. Delevingne spricht über ihren Weg zu einem neuen Selbstbewusstsein und darüber, wie sehr sich ihr Blick auf sich selbst in den vergangenen Jahren verändert habe.
Dabei thematisiert sie auch ihre Erfahrungen mit Nüchternheit und persönlicher Weiterentwicklung. Heute, so Delevingne, gehe es ihr weniger um die Bestätigung durch andere Menschen, sondern vielmehr um Selbstakzeptanz und innere Stärke.
Symbol persönlicher Freiheit
Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit mehrfach offen über schwierige Lebensabschnitte gesprochen. Nach einer turbulenten Zeit konzentrierte sie sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Rückblickend betrachtet Delevingne diese Phase als wichtigen Wendepunkt.
Mittlerweile präsentiert sich der internationale Laufsteg-Star selbstbewusst, reflektiert und klarer denn je. Das neue Cover verstehe sie deshalb nicht nur als Karriere-Meilenstein, sondern auch als Symbol für persönliche Freiheit und Selbstbestimmung.
Mit ihrem Auftritt dürfte Cara Delevingne weltweit für Aufmerksamkeit sorgen. Schon jetzt wird das Cover als eines der meistdiskutierten Promi-Projekte des Sommers gehandelt.
Ob als Model, Schauspielerin oder Aktivistin: Die Britin beweist einmal mehr, dass sie es versteht, Debatten anzustoßen und ihren eigenen Weg abseits klassischer Promi-Klischees zu gehen.
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