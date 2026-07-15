Dieser Saft ist „Dreisteste Werbelüge“ des Jahres

Ärztlicher Rat statt überteuerte Mittel

Dr. Diana Rubin, Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie am Vivantes Humboldt Klinikum, kritisiert die Werbung von LaVita. Sie suggeriere, LaVita sei die natürliche Rundum-Formel für ein fittes, gesundes Leben. „Die tägliche Basis der Gesundheit ist aber eine ausgewogene Ernährung. Wenn man einen Nährstoffmangel vermutet, sollte man zunächst ärztlichen Rat einholen, statt zu hoch dosierten und teuren Mitteln wie LaVita zu greifen“, so Rubin.