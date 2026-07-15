Dieser Saft ist „Dreisteste Werbelüge“ des Jahres

„Fit fürs Leben“ – mit diesem Spruch wirbt das „LaVita“-Nährstoffkonzentrat um Kunden. Doch das überteuerte Getränk, für das bis zu 100 Euro pro Liter fällig werden, besteht zu 70 Prozent aus Fruchtsaftkonzentrat, das mit Vitaminen und Nährstoffen angereichert wird.
Das Nahrungsergänzungsmittel LaVita hat den Negativpreis „Goldener Windbeutel“ der Verbraucherorganisation Foodwatch erhalten. Bei einer Online-Abstimmung stimmten 39 Prozent von mehr als 66.000 Teilnehmern für das sogenannte „Mikronährstoffkonzentrat“ aus Bayern.
Nach Angaben von Foodwatch besteht das Produkt zu 70 Prozent aus Fruchtsaftkonzentrat. Zusätzlich sind 26 Vitamine und Nährstoffe zugesetzt.
Grafik: Die „Werbelügen“ 2026 von Platz 1 bis 5
LaVita weist die Kritik zurück
„Der Saft steht beispielhaft für die Abzocke mit irreführenden Gesundheitsversprechen“, erklärte Alina Nitsche von Foodwatch. Die Organisation wirft dem Hersteller vor, mit Begriffen wie „Naturprodukt“, „Fit fürs Leben“ und „tägliche Basis für unsere Gesundheit“ ein besonders gesundes Image zu erzeugen. „Der Markt für Lebensmittel mit Vitaminzusatz und Supplementen boomt, kontrolliert wird er kaum.“ LaVita weist die Kritik zurück, man gebe keine „Heil- oder Gesundheitsversprechen“.
Ärztlicher Rat statt überteuerte Mittel
Dr. Diana Rubin, Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie am Vivantes Humboldt Klinikum, kritisiert die Werbung von LaVita. Sie suggeriere, LaVita sei die natürliche Rundum-Formel für ein fittes, gesundes Leben. „Die tägliche Basis der Gesundheit ist aber eine ausgewogene Ernährung. Wenn man einen Nährstoffmangel vermutet, sollte man zunächst ärztlichen Rat einholen, statt zu hoch dosierten und teuren Mitteln wie LaVita zu greifen“, so Rubin.
Platz zwei geht an Backpulver
Auf Platz zwei landete das „Airfryer Backin Backpulver“ von Dr. Oetker mit 21,9 Prozent der Stimmen. Foodwatch kritisiert, dass das Produkt sich kaum von gewöhnlichem Backpulver unterscheide, aber mindestens doppelt so teuer sei.
Platz drei: Alge statt Matcha
Platz drei ging an den Bio Joghurt Matcha Mango von Andechser Natur. Er kam auf 20,8 Prozent der Stimmen. Laut Foodwatch enthält der Joghurt nur 0,1 Prozent Matcha. Für die grüne Farbe sorgt die Blaualge Spirulina.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.