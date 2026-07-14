Airbag-Rückrufaktion: Diese Autos sind betroffen

Metallsplitter

Denn in bestimmten Takata-Airbags ist der Gasgenerator defekt. In einzelnen Fällen kann es zu hohem Innendruck kommen, wenn der Airbag auslöst. Das System, das eigentlich schützen soll, kann dann zur Gefahr werden: Der Luftsack kann reißen, im schlimmsten Fall können Metallfragmente in den Fahrgastraum geschleudert werden.