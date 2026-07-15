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Tragödie in Wien

Badeunfall im Gänsehäufel: 49-Jähriger verstorben

Wien
15.07.2026 09:35
Der 49-Jährige war beim Schwimmen im Gänsehäufel plötzlich untergegangen. (Archivbild)
Der 49-Jährige war beim Schwimmen im Gänsehäufel plötzlich untergegangen. (Archivbild)(Bild: Lisa Schinagl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tragisches Ende eines Badeausflugs in Wien-Donaustadt: Ein 49 Jahre alter Mann ist nach einem Badeunfall im Gänsehäufel an der Alten Donau im Krankenhaus verstorben.

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Der Mann war am Samstag beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Feuerwehrtaucher konnten ihn rasch aus dem Wasser bergen. Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation und brachten den 49-Jährigen anschließend in ein Spital.

Im Krankenhaus verstorben
Sein Zustand wurde zunächst als stabil eingeschätzt. Dennoch verstarb der Mann später im Krankenhaus. Eine Sprecherin des Spitals bestätigte entsprechende Medienberichte gegenüber der APA.

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