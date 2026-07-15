Aufregung um WM-Finale: 30 Minuten Halbzeitpause?

Die Halbzeitpause im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag (21.00 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) in East Rutherford bei New York soll Medienberichten zufolge wegen einer großen Show länger als die üblichen 15 Minuten dauern. Wie lange die Unterbrechung des Endspiels genau sein wird, darüber gibt unterschiedliche Angaben. So ist von 20, aber auch von bis zu 30 Minuten Pause die Rede.