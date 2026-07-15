16 Prozent Minus! Porsche-Verkäufe brechen ein

Rund 122.300 Fahrzeuge lieferte Porsche im ersten Halbjahr 2026 an die Kunden aus – das sind 16 (!) Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2025, teilte das Unternehmen vergangene Woche mit. Porsche liege damit aber immer noch im Bereich der eigenen Erwartungen, sagte Vertriebsvorstand Matthias Becker.

Besonders schlecht lief es für Porsche in den vergangenen Monaten in China. Nur rund 14.500 Fahrzeuge wurden dort an Kunden übergeben – um ein Drittel weniger als noch im ersten Halbjahr 2025. Aber auch in den anderen Teilen der Welt knirschte es: In den Übersee- und Wachstumsmärkten wie Afrika, Lateinamerika, Australien, Südkorea und Japan brachen die Verkäufe um fast ein Fünftel ein. In Europa wurden um 14 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft.