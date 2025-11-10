BMW iX: Irritator mit Angst vor der Neuen Klasse

Fahrzit

Nichts ist so alt wie die Zeitung von heute oder ein BMW iX, sobald die Neue Klasse mit ihrem ersten Vertreter, dem BMW iX3, erscheint. Mit dem Facelift haben sie ihn aber vor der Mottenkiste bewahrt. Ob er genug Auto und Technik fürs Geld bietet, muss man sich auch nach der Preissenkung gut überlegen. Fakt ist: Er kann mit Luftfahrwerk mächtig gleiten und er bleibt dauerhaft ein Monolith ohne Nachfolger. Vielleicht schafft er es so in 30 Jahren sogar zum begehrten Klassiker.