Trockenheit: Land knapp an „Ausnahmesituation“

„Es ist Tatsache, dass das heurige Jahr sehr ungewöhnlich ist“, so der Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der Technischen Universität (TU) Wien. Im Schnitt liegt man eben „deutlich unter dem Mittel – bei den Niederschlägen der vergangenen vier bis fünf Monate sind es rund 30 Prozent weniger als der langfristige Mittelwert“. Gibt es so eine Abweichung in einzelnen Monaten, ist dies nicht so ungewöhnlich. Die Häufung in vielen Monaten hintereinander sei das Problem, so der Experte.