Bei uns hängen 4000 Jobs am Krisen-Konzern VW

Paukenschlag im Nachbarland: Der deutsche Autokonzern VW baut, wie berichtet, bis zu 50.000 Stellen ab. Zudem soll die Modellpalette um die Hälfte gekürzt werden. Dieses Erdbeben in der Konzernzentrale in Wolfsburg könnte Wellen bis zu uns schlagen. Denn laut Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo und des Lieferketteninstituts ASCII stehen in der österreichischen Zulieferindustrie rund 6300 Jobs in direkter Verbindung zu VW – etwa zwei Drittel davon, nämlich 4000, entfallen auf Oberösterreich.