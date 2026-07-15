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Drei Menschen getötet

Russland attackiert Getreideschiffe mit Drohnen

Ausland
15.07.2026 09:35
Ein Handelsschiff begann nach der Explosion einer Drohne zu brennen.
Ein Handelsschiff begann nach der Explosion einer Drohne zu brennen.(Bild: Telegram/Oleh Kiper)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland hat am Dienstag zwei Getreideschiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Eine weitere russische Drohne traf ein Handelsschiff im Hafen von Odessa. Drei Menschen wurden nach Behördenangaben bei den Attacken getötet.

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Bei Angriffen auf Hafeninfrastruktur in der Region Odessa sei ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrendes Schiff von einer Drohne getroffen worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. „An Bord brach ein Feuer aus. Leider wurden zwei Menschen getötet.“

Kapitän getötet
Im Schwarzen Meer seien außerdem zwei unter tansanischer und liberianischer Flagge fahrende Handelsschiffe angegriffen worden, erklärte Kiper. Der Kapitän eines der beiden Schiffe sei dabei getötet worden. Die übrigen elf Besatzungsmitglieder, von denen drei verletzt worden seien, wurden nach Angaben des Gouverneurs in Sicherheit gebracht.

Die Kampfdrohne beschädigte die Aufbauten des Schiffes im Gebiet Odessa.
Die Kampfdrohne beschädigte die Aufbauten des Schiffes im Gebiet Odessa.(Bild: Telegram/Oleh Kiper)

„Kriegsverbrechen gegen globale Ernährungssicherheit“
Kiper erklärte, die im Schwarzen Meer angegriffenen Schiffe hätten die für den Export ukrainischen Getreides vorgesehenen Korridore befahren. „Jeder dieser zynischen feindlichen Angriffe stellt ein Kriegsverbrechen gegen die friedliche Bevölkerung, die zivile Schifffahrt und die globale Ernährungssicherheit dar“, betonte der Gouverneur.

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Die Region Odessa und ihre Hafeninfrastruktur sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 regelmäßig Ziel russischer Angriffe. Die ukrainische Armee hat ihrerseits in jüngster Zeit ihre Angriffe Schiffe im Asowschen Meer verstärkt. Das Seegebiet dient als wichtige Transportroute für den Export russischer Agrarprodukte sowie für die Versorgung der annektierten Krim darstellt.

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