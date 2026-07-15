Bär drang in Küche ein und durchwühlte Kühlschrank

Weitere Bäreneinbrüche in anderen Haushalten

In den vergangenen Tagen hätten dort mindestens vier weitere Haushalte Bäreneinbrüche gemeldet, sagte der Polizeibeamte. In Japan kommen in letzter Zeit immer öfter Bären in besiedeltes Gebiet. Seit dem 1. April gab es nach offiziellen Angaben mindestens fünf Todesfälle durch Bärenattacken, alle in der nördlichen Region Tohoku. Die japanischen Medien berichten regelmäßig über Bärensichtungen in Einkaufszentren, Parks und an Schulen.