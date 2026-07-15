Haifischknorpel im Gepäck: Zoll ertappt Schmuggler

Mit skurriler Schmuggelware wollte ein chinesischer Staatsbürger nach Österreich einreisen: Zollbedienstete am Flughafen Wien entdeckten in seinem Koffer 117 Ampullen mit Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Haifischknorpeln.
Anfang Juli kam der Chinese mit dem Flugzeug in Wien-Schwechat. Seine Ware meldete er nicht beim Zoll an. Er wollte durch den sogenannten Grünkanal – den Kontrollausgang für Reisende, die keine Waren deklarieren müssen – nach Österreich einreisen.
Bei einer stichprobenartigen Kontrolle wurde sein Gepäck beim Röntgen genau durchleuchtet, wobei Auffälligkeiten festgestellt wurden. Die Zöllnerinnen und Zöllner öffneten den Koffer und entdeckten die Schmuggelware.
Bedeutend für den Artenschutz
Die Haifischknorpel-Ampullen wurden beschlagnahmt. Gegen den Reisenden wurde eine Geldstrafe wegen der festgestellten Verstöße gegen den Artenschutz verhängt. „Dieser Fall zeigt, dass die Arbeit des Zolls auch für den internationalen Artenschutz von großer Bedeutung ist“, erklärte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in einer Aussendung des Finanzministeriums.
Denn der illegale oder nicht ordnungsgemäß angemeldete Handel mit Produkten tierischen oder pflanzlichen Ursprungs könne gefährdete Arten zusätzlich unter Druck setzen. „Unsere Zollbediensteten leisten mit ihren Kontrollen daher einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt, zur Einhaltung internationaler Schutzbestimmungen und zur konsequenten Durchsetzung geltender Regeln“, betonte Eibinger-Miedl.
Präparate völlig wirkungslos
Präparate aus Haifischknorpeln werden als Nahrungsergänzungsmittel zu Stärkung der Gelenke oder gegen Schuppenflechte beworben. Bisweilen wird fälschlicherweise sogar behaupten, sie würden Krebs vorbeugen oder heilen können. Es gibt keinerlei Nachweise für die Wirksamkeit, Wissenschaftler bezeichnen die Einnahme von Haiknorpel als völlig wirkungslos.
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