Haifischknorpel im Gepäck: Zoll ertappt Schmuggler

Bedeutend für den Artenschutz

Die Haifischknorpel-Ampullen wurden beschlagnahmt. Gegen den Reisenden wurde eine Geldstrafe wegen der festgestellten Verstöße gegen den Artenschutz verhängt. „Dieser Fall zeigt, dass die Arbeit des Zolls auch für den internationalen Artenschutz von großer Bedeutung ist“, erklärte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in einer Aussendung des Finanzministeriums.