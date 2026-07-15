Betrunkener Vater folgte Tochter zu Verkehrsunfall

Weil seine führerscheinlose Tochter am Dienstag in Hofstätten an der Raab (Steiermark) einen Verkehrsunfall baute, fuhr ihr Vater zum Unfallsort – und ist jetzt auch seinen Schein los. Denn er war betrunken!
Diese Ausfahrt auf der B 68 in Hofstätten an der Raab ging für mehrere Beteiligte ungünstig aus: Obwohl die 18-Jährige gar keinen Führerschein besitzt, schnappte sie sich ohne Wissen ihres Papas dessen Wagen und wagte eine Spritztour. Am Beifahrersitz saß ihr 15 Jahre alter Begleiter. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf, denn auf einmal krachte es – das Auto war frontal in einen Baum gekracht!
Betrunkener Vater ist Schein los
Bei der Polizei gab sie an, dass sie wegen eines Tieres, das die Straße queren wollte, stark abbremsen musste und dabei die Kontrolle verloren hatte. Sie und ihr Freund hatten Glück, sie wurden mit nur leichten Blessuren ins Spital gebracht.
Mit ihrem Vater hat die junge Frau aber vermutlich noch einiges zu klären – und auch er hat nun noch mehr Probleme am Hals. Denn als er vom Unfall erfuhr, setzte er sich ebenso hinters Steuer und fuhr zu seiner Tochter. Ungünstig: Sein Alkoholtest verlief positiv, seinen Schein ist er daher vorübergehend los. Angezeigt wird er natürlich auch.
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