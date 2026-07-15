Betrunkener Vater folgte Tochter zu Verkehrsunfall

Diese Ausfahrt auf der B 68 in Hofstätten an der Raab ging für mehrere Beteiligte ungünstig aus: Obwohl die 18-Jährige gar keinen Führerschein besitzt, schnappte sie sich ohne Wissen ihres Papas dessen Wagen und wagte eine Spritztour. Am Beifahrersitz saß ihr 15 Jahre alter Begleiter. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf, denn auf einmal krachte es – das Auto war frontal in einen Baum gekracht!