Kuh in Erdloch gefangen: Feuerwehrleute als Retter

Einmal mehr stellten Tirols Florianijünger unter Beweis, dass sie auch ein großes Herz für Tiere haben. In Alpbach befreiten sie eine Kuh aus einer überaus misslichen Lage und brachten sie wohlbehalten zurück in den Stall.
Tierischer Einsatz für die Florianijünger am Dienstag in Alpbach! Auf dem sogenannten Kolmtalalmhochleger war eine Kuh auf Abwege geraten und in weiterer Folge in ein Erdloch gestürzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Alpbach rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann aus, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Jetzt Erholung im Stall
Schlussendlich konnten die Einsatzkräfte die unverletzte Kuh erfolgreich bergen und in den Stall zur Erholung bringen. Für den neuen „LASTA“ der Florianijünger war es übrigens der erste Einsatz.
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