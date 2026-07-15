Olise gegen Rodri: War das wirklich keine Rote?

Zu früh, zu prominent?

Das Interessante: Olise sah de facto nichts. Keine Gelbe Karte, schon gar keine Rote. Gut, der Schiri hatte die Aktion offenbar übersehen. Aber der VAR? Der checkte laut ORF-Schiri-Guru Thomas Steiner die Szene nicht einmal. Warum? Schwer zu erklären. Eine These: die Uhrzeit (15. Minute) und der klingende Name des potenziellen Täters sprachen dagegen. Man stelle sich vor, ausgerechnet Olise hätte, kaum dass das Spiel begonnen hatte, mit Rot vom Feld. Frankreich wäre erledigt gewesen – wiewohl böse Zungen behaupten können, dass Olise in den verbliebenen ca. 80 Minuten eh kaum auffälliger war, als er es unter der Dusche gewesen wäre.