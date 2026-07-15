Mordversuch mit Gabel: Lebensgefährte (41) in Haft

Schreckliche Bluttat im Tiroler Kufstein: Ein 41-jähriger Rumäne soll seiner Freundin (38) im Zuge eines Streits eine Gabel ins Gesicht gerammt haben. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und liegt in der Innsbrucker Klinik auf der Intensivstation. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen – ermittelt werde wegen Verdachts des versuchten Mordes.
Zu der Bluttat soll es bereits am Sonntagabend gekommen sein, wie die Polizei erst am Mittwoch bekannt gab. Kurz nach 18.30 Uhr sei sich das rumänische Paar in einer Wohnung in Kufstein in die Haare geraten. Nach der zunächst verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation!
Gabel ins Gesicht gerammt
„Der 41-Jährige steht im Verdacht, im Zuge dieses Streites der 38-Jährigen eine Gabel ins Gesicht gestoßen zu haben“, schildern die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol.
Das Motiv ist derzeit noch unklar. Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen.
Hansjörg Mayr, StA-Sprecher
Bild: Christof Birbaumer
Opfer auf der Intensivstation
Nach der Erstversorgung sei die Frau mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert worden. „Sie liegt in kritischem, jedoch stabilem Zustand auf der Intensivstation“, hieß es weiter.
Verdächtiger in Justizanstalt
Der 41-jährige Verdächtige wurde festgenommen und schließlich am Dienstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Verdacht des versuchten Mordes
Ermittelt werde wegen Verdachts des versuchten Mordes. Staatsanwaltschafts-Sprecher Hansjörg Mayr erklärte gegenüber der „Krone“: „Das Motiv ist noch unklar. Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen.“
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