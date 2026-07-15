Sommer-Tourismus bisher „eher zufriedenstellend“

Hofft auf mehr Buchungen

„Wir hoffen, dass wir im Laufe des Monats noch Buchungen bekommen werden“, sagte Imlauer. Der Umsatz lasse noch zu wünschen übrig. Die Durchschnittsrate der vergangenen Jahre werde man nicht erreichen. Er sei auch mit den Nebenumsätzen der Gäste unzufrieden. Es werde hier mehr gespart. Nach dem sehr starken Mai sei der Juni sehr durchwachsen gewesen. In den Städten sei die Buchungslage relativ gut gewesen, in den Ferienressorts hingegen weniger.