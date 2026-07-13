Torjubel eskaliert: Mann zerkratzt Polizeiauto

Ein ausgelassener Fußballabend nahm in Wien-Landstraße eine unerwartete Wendung: Ein 53-Jähriger soll nach lautstarkem Jubel vor einem Lokal völlig die Kontrolle verloren haben – am Ende klickten die Handschellen.
Was als Freude über ein Tor begann, endete mit einer Festnahme. In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse auf einen Mann aufmerksam, der vor einem Lokal lautstark herumgeschrien hatte.
Wurde zunehmend aggressiver
Gegenüber den Beamten erklärte der 53-jährige Österreicher, er habe im Lokal ein Fußballspiel verfolgt und lediglich über ein gefallenes Tor gejubelt. Doch im Zuge der Kontrolle soll die Stimmung gekippt sein: Laut Polizei verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und beschimpfte die einschreitenden Beamten.
Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen aggressiven Verhaltens, Lärmerregung und Anstandsverletzung. Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet.
Auto zerkratzt und Beamten getreten
Nachdem die Amtshandlung abgeschlossen war, hatte der Mann einen vor der Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mit einem Messer zerkratzt. Daraufhin nahmen die Beamten den 53-Jährigen fest. Auch während der Überstellung in den Arrest verlor der Mann plötzlich die Kontrolle: Laut Polizei trat er mehrmals gegen einen Beamten und verletzte diesen leicht.
Die Folge: zusätzliche Anzeigen wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.
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