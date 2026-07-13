Torjubel eskaliert: Mann zerkratzt Polizeiauto

Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen aggressiven Verhaltens, Lärmerregung und Anstandsverletzung. Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet.

Auto zerkratzt und Beamten getreten

Nachdem die Amtshandlung abgeschlossen war, hatte der Mann einen vor der Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mit einem Messer zerkratzt. Daraufhin nahmen die Beamten den 53-Jährigen fest. Auch während der Überstellung in den Arrest verlor der Mann plötzlich die Kontrolle: Laut Polizei trat er mehrmals gegen einen Beamten und verletzte diesen leicht.