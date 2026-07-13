Ex-ÖFB-Kapitänin berührt mit Posting über Tochter

Schnaderbeck betont Stolz auf Tochter

Seit der Diagnose seien neun Monate vergangen. Schnaderbeck, die in ihrer aktiven Karriere für Klubs wie Bayern München und Arsenal London spielte und einst als erste österreichische Nationalspielerin mit ihrem Coming-out 2019 Mut bewies, hat ihre Lebensfreude trotzdem nicht verloren und zeigt Stärke. Sie betont den Stolz auf ihre Tochter, die trotz aller Herausforderungen unbeschreiblich viel Freude schenke und eine starke Persönlichkeit entfalte.