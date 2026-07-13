Russland greift Spitäler in der Ukraine gezielt an

Bei Drohnenangriff Bein verloren

Teams von Ärzte ohne Grenzen im Osten und Süden der Ukraine arbeiten außerdem unter der ständigen Bedrohung durch Angriffe von sogenannten First-Person-View-Drohnen (FPV-Drohnen). Sie ermöglichen es Soldaten, Ziele in Echtzeit genau zu identifizieren und anzugreifen. Am 29. September 2025 wurden eine Krankenpflegerin und der Leiter eines von Ärzte ohne Grenzen unterstützten Gesundheitszentrums von einer solchen FPV-Drohne in Lyman in der Region Donezk attackiert. Die beiden waren bei der Auslieferung von Medikamenten in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug unterwegs gewesen. Der Leiter des Gesundheitszentrums verlor bei dem Angriff ein Bein.