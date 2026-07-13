Kiloweise Drogen! Fünf Dealer in Wien verhaftet

Verdächtige Übergabe beobachtet

Der erste Zugriff erfolgte am 25. April im 15. Bezirk. Bei einer Streife beobachteten die Polizisten eine verdächtige Übergabe: Ein 27-jähriger Montenegriner soll einem 26-jährigen Libyer eine Tragetasche übergeben haben. Kurz darauf traf der Libyer auf einen 27-jährigen Algerier. Noch bevor die Männer in ein Taxi steigen konnten, griffen die Beamten ein.