So emotional trauern Stars & Freunde um Sam Neill

Auch Sängerin Kylie Minogue reagierte bestürzt auf die Todesnachricht. Unter dem Familien-Posting, mit dem der Tod des Schauspielers bekannt gegeben wurde, hinterließ sie eine kurze, aber bewegende Botschaft: „Vale Sam“ – eine traditionelle Abschiedsformel mit der Bedeutung „Lebe wohl, Sam“ oder „Ruhe in Frieden, Sam“. Zwei Worte, die die Fassungslosigkeit vieler Weggefährten über den Verlust des beliebten Schauspielers auf den Punkt bringen.