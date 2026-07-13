Lopez sorgte mit XXL-Hut für Wimbledon-Aufreger

Der Preis an DAS Accessoire des diesjährigen Wimbledon-Finales geht eindeutig an Jennifer Lopez. Doch J.Los hotter Hitze-Style kam nicht bei allen gut an ...
Das große Wimbledon-Finale lockte nicht nur Prinzessin Kate und mit Prinz William mit ihren Kindern Charlotte und George an den Center Court, sondern auch zahlreiche Hollywood-Promis. Und eine stach da ganz besonders hervor: Jennifer Lopez.
Das lag aber nicht nur an ihrem schicken Ralph-Lauren-Kleid, sondern vor allem an ihrem Wow-Accessoire. Denn die 56-Jährige kombinierte ihren Designer-Look mit einem Sonnenhut, der fast so groß war wie die begehrte Wimbledon-Trophäe selbst!
Auf Instagram teilte Jennifer Lopez ihren Wimbledon-Style:
Zweifellos ein absoluter Hingucker, mit dem sich die Sängerin aber nicht nur bei der Ankunft am Center Court zeigte, sondern den sie auch am Platz auf der Tribüne einfach nicht abnehmen wollte.
„Nur, damit du auf Instagram gut aussiehst ...“
Und genau da liegt für viele Fans des berühmtesten Tennisturniers der Welt auch die Krux: Denn in Wimbledon herrschen strenge Kleiderregeln – und die betreffen auch die Hüte der Zuschauer, die möglichst nicht die Sicht des Zuschauers in der Reihe dahinter verdecken sollten.
Im Netz gingen aufgrund von J.Los Mega-Hut daher die Wogen hoch: „J.Lo, diese Art von Hut ist für solche Veranstaltungen unangebracht! Du solltest deine Hausaufgaben machen, meine Liebe!“, schimpfte einer.
Ein anderer fand noch deutlichere Worte: „JLo, nur zur Info: Wegen dieses Hutes können Gäste, die viel Geld bezahlt haben, um direkt dort zu sein, nichts sehen – nur damit du für Instagram gut aussiehst.“
Hut „aus Amazon-Karton gebastelt“?
Andere wiederum lästerten munter über den monströsen Hut an sich. „J.Lo sieht aus, als hätte sie ihren Hut aus einem Amazon-Karton gebastelt!“, lachte einer.
Und noch einer stellte fest: „Das Outfit gefällt mir sehr gut, nur der Hut passt nicht zu dieser Art von Veranstaltung. Erstens sieht er ein bisschen aus wie ein zerknittertes Papiersackerl. Für das Kentucky Derby – wo Hüte im Mittelpunkt stehen – wäre er vielleicht okay. Aber bei Tennisturnieren geht es eher konservativ, gepflegt und schlicht zu; die Kleidung sollte also zum Sport passen. Du hast tolles Haar – setz es in Szene!“
Auch Kate „gut behütet“ in Royal Box
Jennifer Lopez war beim Wimbledon-Finale allerdings nicht die Einzige, die sich mit einem Hut vor der Hitze schützen wollte. Auch Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz George sowie Hollywoodstar Dustin Hoffman setzten im Laufe des Matches auf Strohhüte, die allerdings wesentlich dezenter ausfielen als das Aufreger-Modell der Sängerin.
Und auch Hollywoodstar Nicole Kidman, die sich am Center Court neben Anna Wintour und Sienna Miller niederließ, hatte einen Panama-Hut dabei. Das fesche Accessoire trug die Australierin allerdings lieber in der Hand als am Kopf ...
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