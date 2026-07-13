Lopez sorgte mit XXL-Hut für Wimbledon-Aufreger

Und noch einer stellte fest: „Das Outfit gefällt mir sehr gut, nur der Hut passt nicht zu dieser Art von Veranstaltung. Erstens sieht er ein bisschen aus wie ein zerknittertes Papiersackerl. Für das Kentucky Derby – wo Hüte im Mittelpunkt stehen – wäre er vielleicht okay. Aber bei Tennisturnieren geht es eher konservativ, gepflegt und schlicht zu; die Kleidung sollte also zum Sport passen. Du hast tolles Haar – setz es in Szene!“