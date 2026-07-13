So viele Gesetze beschloss der Nationalrat

Von den insgesamt 135 Gesetzesbeschlüssen gingen 84 auf Regierungsvorlagen, 40 auf Initiativanträge von Abgeordneten und zehn auf Gesetzesanträge von Ausschüssen zurück. Etwas mehr als jedes vierte Gesetz (27,4 Prozent) wurde einstimmig beschlossen. Inhaltlich ging es unter anderem um die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, um einen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende, das Nachfolgemodell der Bildungskarenz, eine Verschärfung des Waffengesetzes und die zwei neuen Unterrichtsgegenstände „Medien und Demokratie“ sowie „Informatik und Künstliche Intelligenz“.