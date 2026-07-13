So einfach spart man bis zu 24 Euro pro Einkauf

Unterschiede zwischen den Supermärkten

Auch bei Spar ist die Ersparnis ähnlich groß. Bei Hofer und Lidl – sie haben weniger Eigenmarken – war die Differenz zwischen den Warenkörben niedriger, allerdings ist der Einkauf in den beiden Diskonter-Ketten insgesamt günstiger. So kostete der teurere Warenkorb im Mai bei Hofer 34 Euro (und der günstigere knapp 32 Euro), bei Lidl machte der Einkauf 42 Euro beziehungsweise 33 Euro mit den Alternativprodukten aus.