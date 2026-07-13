So einfach spart man bis zu 24 Euro pro Einkauf

Einfache Methode, großer Effekt: Wer im Supermarkt statt zu Markenprodukten zu Alternativen wie Eigenmarken greift, spart bis zu 24 Euro pro Einkauf. Der Effekt der Mehrwertsteuersenkung liegt hingegen bei maximal 2,45 Euro, zeigt eine Analyse der Arbeiterkammer Oberösterreich.
Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben fünf Monate lang bei den vier großen Handelsketten Spar, Billa, Hofer und Lidl Testeinkäufe getätigt und jeweils Warenkörbe mit 20 Markenprodukten sowie mit 20 gleichwertigen Alternativen gefüllt. Ergebnis: Bei Billa kostete der Marken-Warenkorb im Mai rund 58 Euro, jener mit den günstigeren Alternativen nur 34 Euro – also um 24 Euro weniger.
Unterschiede zwischen den Supermärkten
Auch bei Spar ist die Ersparnis ähnlich groß. Bei Hofer und Lidl – sie haben weniger Eigenmarken – war die Differenz zwischen den Warenkörben niedriger, allerdings ist der Einkauf in den beiden Diskonter-Ketten insgesamt günstiger. So kostete der teurere Warenkorb im Mai bei Hofer 34 Euro (und der günstigere knapp 32 Euro), bei Lidl machte der Einkauf 42 Euro beziehungsweise 33 Euro mit den Alternativprodukten aus.
Interessant ist: Seit Juli gilt die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Die Ersparnis durch diese Maßnahme lag bei den Warenkörben laut Arbeiterkammer nur bei maximal 2,45 Euro.
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