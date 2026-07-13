Genesungswünsche für Marterbauer: „Viel Kraft“

Allen voran äußerte sich Marterbauers Parteichef, Vizekanzler Andreas Babler: „Lieber Markus! Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für die kommenden Wochen“, postete der SPÖ-Bundesparteivorsitzende: „Das letzte Jahr hast du dich um die Republik gekümmert, jetzt kümmere dich bitte gut um dich, damit wir dich bald wieder ganz gesund bei uns zurück haben.“