Nächtlicher Raub: Jugendlicher unter Pkw versteckt

Eine nächtliche Einbruchsserie in Wien endete am Sonntag für einen 14-Jährigen unter einem geparkten Auto. Nach zwei mutmaßlichen Coups in Neubau und der Josefstadt spürten Polizisten den Jugendlichen im Zuge einer Großfahndung auf und nahmen ihn sofort fest.
Denn in der Nacht auf Sonntag sollen die zwei maskierten Jugendlichen zunächst versucht haben, in ein Blumengeschäft in Wien-Neubau einzubrechen. Wenig später geriet dann ein Restaurant in der Josefstadt ins Visier der beiden.
Ein Jugendlicher versteckte sich im Lokal
Als alarmierte Polizisten das Lokal kontrollierten, bemerkten sie im Innenraum eine Person mit einer Taschenlampe. Der Verdächtige ergriff sofort die Flucht und rannte über den Innenhof davon. Daraufhin wurde eine großangelegte Fahndung gestartet. Dabei wurden auch Beamte der WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit eingesetzt.
Unter Auto versteckt
Schließlich entdeckten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Einbrecher in der Bartensteingasse. Der 14-Jährige hatte sich unter einem geparkten Auto versteckt. Er wurde festgenommen.
Bei dem Jugendlichen stellten die Beamten eine Sturmhaube, einen Schraubenzieher sowie rund 30 Euro Münzgeld sicher. Außerdem wurden zwei E-Mofas sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.
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