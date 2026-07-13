Nächtlicher Raub: Jugendlicher unter Pkw versteckt

Ein Jugendlicher versteckte sich im Lokal

Als alarmierte Polizisten das Lokal kontrollierten, bemerkten sie im Innenraum eine Person mit einer Taschenlampe. Der Verdächtige ergriff sofort die Flucht und rannte über den Innenhof davon. Daraufhin wurde eine großangelegte Fahndung gestartet. Dabei wurden auch Beamte der WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit eingesetzt.