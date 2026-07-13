WSG Tirol holt früheren ÖFB-Teamspieler!

Bundesligist WSG Tirol hat Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic verpflichtet!
Wie die Tiroler am Montag mitteilten, kommt der 30-jährige Offensivspieler ablösefrei nach Wattens.
Zuletzt spielte Balic, der mehr als 150 Bundesliga-Spiele für St. Pölten, LASK und Altach absolviert hatte, in Polen beim LKS Lodz.
„Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen“
„Ich bin extrem froh, wieder im Lande zu sein. Die Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen“, gab der Routinier zu Protokoll.
Der TSV Hartberg vermeldete unterdessen den Transfer von Mittelfeldspieler Florian Gerstl in die Oststeiermark. Der 23-Jährige kommt vom Wiener Regionalligisten SR Donaufeld und erhielt einen Zweijahresvertrag.
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