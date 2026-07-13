Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Extrem froh“

WSG Tirol holt früheren ÖFB-Teamspieler!

Bundesliga
13.07.2026 12:52
Husein Balic während seiner Zeit beim LKS Lodz
Husein Balic während seiner Zeit beim LKS Lodz(Bild: krone.tv/Hannes Maierhofer, Krone KREATIV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bundesligist WSG Tirol hat Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic verpflichtet!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die Tiroler am Montag mitteilten, kommt der 30-jährige Offensivspieler ablösefrei nach Wattens.

Zuletzt spielte Balic, der mehr als 150 Bundesliga-Spiele für St. Pölten, LASK und Altach absolviert hatte, in Polen beim LKS Lodz.

„Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen“
„Ich bin extrem froh, wieder im Lande zu sein. Die Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen“, gab der Routinier zu Protokoll.

Der TSV Hartberg vermeldete unterdessen den Transfer von Mittelfeldspieler Florian Gerstl in die Oststeiermark. Der 23-Jährige kommt vom Wiener Regionalligisten SR Donaufeld und erhielt einen Zweijahresvertrag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
13.07.2026 12:52
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WattensPolenSt. Pölten
WSG TirolÖFBLASK
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
235.161 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
171.544 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.066 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1225 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
748 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Bundesliga
„Extrem froh“
WSG Tirol holt früheren ÖFB-Teamspieler!
„Spätzünder“ Gashi
„Das war der bitterste Moment meiner Karriere“
Sport Tv Logo
Neo-Stürmer traf
Zweites Spiel, erstes Tor! So jubelte Rapids Neuer
Sport Tv Logo
GAK-Boss im Gespräch:
„Mein großes Ziel ist eine geeinte Fankurve“
Sport Tv Logo
Traumtor und Hattrick
Stürmer vor dem Abgang: Schlägt Liga-Rivale zu?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf